Заявления украинских военных о возможном нападении России являются звеньями цепочки антироссийских высказываний, которые поддерживаются в Киеве. Так российский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала слова украинского вице-адмирала Андрея Тарасова о шансах десантников из РФ захватить Одессу.
Россия не собирается ни на кого нападать, а подобные заявления «никого не удивляют»,
Она объяснила, почему рождаются подобные заявления.
Они хотят отвлечь сегодня внимание украинцев от тех проблем, которые существуют у них... Украина должна заниматься вопросами своего государства и прежде всего интересами своего народа, — отметила Ковитиди.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский флот имеет достаточные возможности, чтобы в случае морского конфликта с Россией не допустить десантирование противника. Такое мнение высказал заместитель командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов. В частности, он отметил, что российские десантники не смогут захватить Одессу.
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