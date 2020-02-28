https://static.news.ru/photo/fb731e02-5a84-11ea-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Порт Одессы Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявления украинских военных о возможном нападении России являются звеньями цепочки антироссийских высказываний, которые поддерживаются в Киеве. Так российский сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала слова украинского вице-адмирала Андрея Тарасова о шансах десантников из РФ захватить Одессу.

Россия не собирается ни на кого нападать, а подобные заявления «никого не удивляют», заявила член комитета Совфеда по обороне и безопасности в интервью RT.

Она объяснила, почему рождаются подобные заявления.

Они хотят отвлечь сегодня внимание украинцев от тех проблем, которые существуют у них... Украина должна заниматься вопросами своего государства и прежде всего интересами своего народа, — отметила Ковитиди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский флот имеет достаточные возможности, чтобы в случае морского конфликта с Россией не допустить десантирование противника. Такое мнение высказал заместитель командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов. В частности, он отметил, что российские десантники не смогут захватить Одессу.