Слова президента Аргентины испортили отношения с Испанией Испания отозвала своего посла в Аргентине после слов президента республики Милея

Фото: A. PÃƒÂRez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что Мадрид отозвал своего посла в Аргентине для консультаций и потребовал извинений от президента республики Хавьера Милея, передает ТАСС. Глава южноамериканской страны обвинил супругу испанского премьера Педро Санчеса Бегонью Гомес в коррупции.

Из-за поведения господина Милея отношения Испании и Аргентины переживают труднейший момент за новейшую историю, — сказал Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции.

Министр иностранных дел европейской страны добавил, что Мадрид требует от Милея публичных извинений, поскольку считает неприемлемым, чтобы президент во время визита оскорблял Испанию и председателя правительства. По словам Альбареса, государство предоставило Милею все необходимые средства на время его пребывания в стране. Однако на это гостеприимство и проявление доброй воли он ответил «прямыми нападками» на Испанию, ее институты и политический строй.

Глава МИД страны сообщил, что уже обсудил случившееся с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Тот счел подобные нападки на государство нападками на весь Евросоюз и пообещал публично высказаться на эту тему, добавил Альбарес.

В Аргентине ранее ответили на обвинения президента Милея в «употреблении веществ» со стороны испанского министра транспорта Оскара Пуэнте. Буэнос-Айрес расценил высказывание политика как оскорбление в адрес главы государства.