Слова Пашиняна в Европарламенте назвали провокацией: что он сказал о России Замглавы МИД Армении Ованнисян: Пашинян не говорил, что разочарован в России

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Высокопоставленный источник из Москвы раскритиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за выступление в Европарламенте, назвав его заявления провокационными и безответственными. Что он сказал о России, почему такая реакция?

Источник ТАСС сравнил Пашиняна с президентом Украины Владимиром Зеленским, обвинив премьера Армении в ухудшении отношений Еревана и Москвы по тому же сценарию, который использовался в случаях с Киевом и Кишиневом.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений», — отмечается в сообщении.

Что сказал Пашинян в Европарламенте о союзниках

Премьер Армении на заседании Европарламента в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне недавних событий в Карабахе, где армия Азербайджана провела антитеррористическую операцию, зачистив регион от незаконных вооруженных формирований.

«В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе», — сказал Пашинян.

Он также раскритиковал действия союзников по безопасности, однако не пояснил, к кому именно у него есть претензии.

«В период, когда сто тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и делали публичные призывы к смене власти, свержению демократического руководства в Армении», — заявил премьер.

Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян, комментируя внимание к выступлению Пашиняна, отметил, что премьер не называл конкретных стран.

«В заявлении не упоминалась конкретная страна. Говорилось о некоторых из наших союзниках. В первой части говорилось о разочаровании, но не указывался конкретный союзник», — заявил чиновник изданию Sputnik Армения.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Как Пашинян ранее критиковал Россию

Азербайджан 19 сентября начал антитеррористическую операцию в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, обеспечения положений трехсторонних соглашений и вывода армянских войск.

При посредничестве российских миротворцев 20 сентября между азербайджанской стороной и представителями Карабаха было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

В тот же день Никол Пашинян сообщил, что на миротворцах России лежит ответственность за безопасность армян в Карабахе. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между гражданами РФ и Армении за счет обвинения Кремля во всех бедах армянского народа.

На следующий день Пашинян выступил с заявлением, что миротворцы якобы могли пресечь действия Баку в Нагорном Карабахе еще до их начала.

«Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было?» — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Пашинина, заявил, что Москва никогда не согласится с упреками в адрес своих миротворцев в Карабахе.

«Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют», — ответил Песков.

Пашинян также объявил о намерении дистанцироваться от Москвы. В интервью Politico 13 сентября он сообщил, что «возможности России изменились» из-за ситуации на Украине, в связи с чем Армения думает о новых способах обеспечения своей безопасности.

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