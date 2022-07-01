Слова Киссинджера о решении украинского вопроса назвали угождением Западу Депутат Белик о предположениях Киссинджера по завершению конфликта на Украине: трижды ткнуть пальцем в небо

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Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер решил подсластить горькую пилюлю для западного сообщества в том, что касается российской спецоперации на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, на сегодняшний день маловероятно, что Россия согласится остановить спецоперацию в обмен на выполнение Киевом всех условий Москвы, поэтому озвучить три варианта решения конфликта на Украине — «все равно что трижды ткнуть пальцем в небо».

Не думаю, что он сам верит в эти варианты. Да, можно предположить, что Россия согласится остановить спецоперацию в обмен на выполнение Украиной всех условий нашей страны, но сегодня это маловероятно, поэтому озвучить эти три варианта — все равно что трижды ткнуть пальцем в небо. Думаю, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока на Украине не останется ни клочка нацистской земли, либо до тех пор, пока Киев, скрепя сердце и стиснув зубы, не примет все наши условия. И тут дело не во времени — месяц это будет продолжаться или годы, но Россия доведет начатое до конца. А Киссинджеру остается только угождать западному сообществу и украинскому режиму, чтобы не выглядеть белой вороной в их глазах, — полагает Белик.

Ранее Киссинджер заявил, что у событий на Украине есть три возможных исхода: в состав России отойдет 20% Украины и большая часть Донбасса, выдавить Россию с территорий, которые она взяла под контроль до начала спецоперации, включая Крым, возврат к ситуации до 24 февраля. В последнем случае Украина «будет перевооружена и тесно связана с НАТО», возможно, её даже примут в Альянс. Конфликт окажется замороженным, но только на определённый срок, уверен Киссинджер.