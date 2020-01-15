https://static.news.ru/photo/fc5bdbc4-37f2-11ea-a933-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аудиозапись, предположительно, с совещания премьера Украины Алексея Гончарука, на котором он якобы неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась в Сети. Утверждается, что разговор произошёл 16 декабря 2019 года.

Ролик опубликован на YouTube-канале «Как обмануть президента», который был создан 15 января.

На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове».

Кроме того, человек с голосом Гончарука рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

Я полный профан в экономике, я юрист по образованию, — признаётся мужчина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая кредитная программа Международного валютного фонда (МВФ) станет маркером доверия Украине. Такое мнение высказал председатель правительства страны Алексей Гончарук. Выделение средств означает, что «будут дешёвые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев», заявил он. Премьер подчеркнул, что «Украина — солидный партнёр, который принимает риски на себя».