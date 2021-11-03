Слова американского генерала о РФ возмутили депутатов Рады

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил США в предательстве после слов главы объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о России. Политик в Facebook возмутился тем, что генерал назвал Россию и Китай «большими силами».

Рабинович подчеркнул , что предательство «всегда приходит от своих».

И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса, — уточнил депутат.

Слова Милли его так возмутили, что он дважды отметил, что это предательство.

Ранее стало известно, что мир входит в эру повышенной стратегической нестабильности, это связано с формированием трёх центров силы — России, Китая и США. Об этом заявил генерал Марк Милли. По его мнению, наступающая эпоха будет более нестабильной, чем за последние «40, 50, 60 или 70 лет».