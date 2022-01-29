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«Сломают зубы»: глава ЛНР оценил попытки США задавить республики Донбасса

Глава ЛНР Пасечник: США «сломают зубы» при попытке задавить республики Донбасса
07:20, 31 января 2022
«Сломают зубы»: глава ЛНР оценил попытки США задавить республики Донбасса Леонид Пасечник Фото: twitter.com/glavalnr
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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что конгрессмены США «точно сломают зубы», пытаясь задавить республики Донбасса. Вашингтон за 60 лет не смог задавить Кубу, не выйдет и с нами, отметил он в беседе с РИА Новости.

Так Пасечник отреагировал на сообщение, что в Конгрессе США сформировали проект санкций против России, в котором силы Донбасса предлагается объявить террористическими.

Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому, что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы, — подчеркнул глава ЛНР.

Он добавил, что законодатели США могут «насаждать „демократию“ в своём конгрессе», а ЛНР их намерения «нисколько не заботят».

У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике, — пояснил Пасечник.

Ранее стало известно, что Киев стягивает в Донбасс тяжёлое вооружение и технику, заявил Леонид Пасечник. Причём делает это скрытно от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Они заявляют о невозможности мониторинга ситуации из-за того, что их беспилотники глушатся. Пасечник указал, что это работают украинские установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

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