«Сломают зубы»: глава ЛНР оценил попытки США задавить республики Донбасса

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что конгрессмены США «точно сломают зубы», пытаясь задавить республики Донбасса. Вашингтон за 60 лет не смог задавить Кубу, не выйдет и с нами, отметил он в беседе с РИА Новости.

Так Пасечник отреагировал на сообщение, что в Конгрессе США сформировали проект санкций против России, в котором силы Донбасса предлагается объявить террористическими.

Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому, что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы, — подчеркнул глава ЛНР.

Он добавил, что законодатели США могут «насаждать „демократию“ в своём конгрессе», а ЛНР их намерения «нисколько не заботят».

У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике, — пояснил Пасечник.

Ранее стало известно, что Киев стягивает в Донбасс тяжёлое вооружение и технику, заявил Леонид Пасечник. Причём делает это скрытно от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Они заявляют о невозможности мониторинга ситуации из-за того, что их беспилотники глушатся. Пасечник указал, что это работают украинские установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы).