Слишком много заботы: чем встреча Путина и Байдена удивила США

Результаты переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не получили однозначной оценки в США. Если демократы оказались удовлетворены качеством диалога, то их оппоненты-республиканцы подвергли главу Белого дома критике за излишнюю заботу о репутации российского коллеги и предоставление Кремлю списка из 16 секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Ведущие американские эксперты, работавшие в президентской администрации, рассказали NEWS.ru, как на женевский саммит смотрит аудитория в США.

В ходе встречи Байден подтвердил твёрдую приверженность своей повестке, заявил NEWS.ru бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид.

Байден выглядел так, будто он представляет лучшие традиции американской внешней политики: демократические ценности, международную систему, которая их продвигает, и противостояние тиранам. Встреча привела к некоторому прогрессу в снижении рисков (переговоры о стратегической стабильности) в двусторонних отношениях (возвращение послов Джона Салливана и Анатолия Антонова) и, возможно, в некоторых обсуждениях «красных линий» киберагрессии. Дэниел Фрид бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США

По словам отставного дипломата, для Вашингтона важно, что Байден в разговоре с Путиным провёл те черты, пересечение которых станет чувствительным для США и их союзников. В то же время американский лидер, обращает внимание Фрид, дал понять, что проблемы с правами человека в России не могут не отражаться на двусторонних отношениях.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (второй слева) во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Справа - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Слева - госсекретарь США Энтони Блинкен Михаил Метцель/РИА Новости

Однако оценивая встречу, американские политики вряд ли могут выйти за рамки партийной принадлежности. На это обратил внимание NEWS.ru политолог и экономист Андерс Ослунд, в прошлом — шведский дипломат и советник российского правительства. Несколько лет назад аналитик предложил администрации президента США свои критерии санкционного давления на кремлёвскую элиту.

Предполагаю, что реакция США будет варьироваться в зависимости от партийных линий. Республиканцы скажут, что Байден либо ничего не добился, либо был слишком мягок. Демократы, вероятно, сочтут его мудрым и профессиональным. Андерс Ослунд Политолог и экономист Политолог и экономист

Итоговые выступления Путина и Байдена тем не менее позволили им создать впечатление, что в беседе они высказали друг другу всё, поделилась с NEWS.ru своим мнением глава программы «Европа и Центральная Азия» Международной кризисной группы Ольга Оликер, работавшая в Пентагоне.

Ни один из лидеров не выглядел так, как будто он капитулировал, поэтому я не ожидаю какого-либо реального недовольства встречей. Другой вопрос, добились ли они прогресса. Здесь я бы сказала, что встреча сама по себе была прогрессом, однако посмотрим, к чему это приведёт. Ольга Оликер глава программы «Европа и Центральная Азия» в Международной кризисной группе глава программы «Европа и Центральная Азия» в Международной кризисной группе

В то же время собеседница NEWS.ru отмечает, что совместное заявление о стратегической стабильности, которое не может не перекликаться с женевскими переговорами между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым, будет восприниматься позитивно.

На Капитолийском холме после завершения саммита действительно прозвучали совершенно разные мнения. Глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф (Демократическая партия) заявил, что воодушевлён инициативной Байдена передать Путину список американских отраслей и секторов, которые не должны подвергаться кибернападениям. Однако, по его словам, администрации президента США и Кремлю предстоит ещё очень много работы.

Желание американского лидера открыто продемонстрировать коллеге уязвимые области в инфраструктуре Соединённых Штатов порадовало далеко не всех.

Я нахожу высказывания президента Байдена ошеломительными, — сказал конгрессмен Майк Роджерс (Республиканская партия). — Предоставление Путину «списка» целей, на которые Россия не должна нападать, было неразумным: он получил «дорожную карту» для атак. Здесь не о чем вести переговоры.

Сооснователь группы конгресса по кибербезопасности Джим Ланжевен (Демократическая партия) высоко оценил усилия Байдена, отметив, что нужно дождаться завершения переговоров между экспертами двух стран в информационной сфере.

Влиятельный сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заметил, что ему было очень неприятно слышать, что Байден переживает о репутации российского руководства в контексте дискуссии о «вмешательстве» в американский электоральный процесс. Не менее тревожными Грэм счёл ремарки американского лидера, выразившего уверенность в том, что любые проблемы со здоровьем оппозиционера Алексея Навального нанесут ущерб отношениям Кремля с остальным миром: заботы о репутационном капитале Кремля проявлено слишком много. Похоже, Байден неправильно понял, с кем имеет дело, заключил республиканец.

Жирную черту под позицией «партии слонов» провёл экс-президент Дональд Трамп, который назвал Кремль единственным победителем в женевской встрече. При этом он отметил, что всё могло бы измениться к лучшему при его президентстве.