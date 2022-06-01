Обстрелянный рай: американские родители мечтают увезти своих чад из США Америку признали страной, небезопасной для детей. Но оружейное лобби снова блокирует попытку конгрессменов защитить несовершеннолетних

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Большинство американских родителей, если бы они могли себе это позволить, предпочли бы, чтобы их дети росли за пределами Соединенных Штатов. Это следует из опроса, опубликованного в The New York Times 1 июня — в Международный день защиты детей. Американские мамы и папы живут в постоянном страхе за жизнь своих чад, и каждый месяц оснований для желания эвакуировать их в более безопасную страну становится всё больше. Массовое бессмысленное убийство в техасской школе, потрясшее Америку неделю назад, еще раз подтвердило: до детей и их защиты в США никому нет дела. А новая законодательная инициатива, внесенная накануне горсткой сенаторов, грозит вновь разбиться о непробиваемую скалу всемогущего оружейного лобби.

Увы, даже убийство 19 младшеклассников в школе городка Увальде не станет последней каплей, которая должна была переполнить чашу терпения американцев. Каждый день они провожают своих детей в школу, не будучи уверенными, что те вернуться домой живыми. Каждый новый инцидент с применением огнестрельного оружия, бессмысленный и беспощадный, лишь поначалу будоражит общественность, а потом о нем перестают говорить до следующего трагического происшествия. Таковых в США происходит в среднем два в месяц. Прошедший май не стал исключением: 14 мая юнец расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете в городе Буффало, штат Нью-Йорк.

На фоне кошмарных новостей сотрудница The New York Times Фарназ Фассихи решила провести среди знакомых простой опрос: ощущают ли родители в Америке, что их дети находятся в безопасности.

Фото: twitter.com

Я когда сама была ребенком, то все вокруг только и говорили, чтобы увезти детей жить в благополучную Америку. Сейчас всё изменилось с точностью до наоборот: все, кого я знаю, мечтают увезти детей из Америки, — признает журналистка NYT Фассихи, в свое время иммигрировавшая в США из Ирана.

Её опрос, конечно, уступает в репрезентативности исследованиям профессиональных социологов. Но примечательно, что он привлек внимание мейнстримовских массмедиа, в частности телеканала Fox News. Журналистка попала в самый нерв американского общества, где борьба между сторонниками запрета на свободное владение «стволами» и теми, кто считает право на оружие одним из краеугольных камней американской демократии, ожесточается с каждым днем.

Право стрелять и быть застреленным

Обострение этой борьбы вызвано тем, что очевидные факты (нарастающее количество уличных убийств с огнестрелом) в самом деле вступают в противоречие со второй поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам Штатов право на свободное владение оружием.

Сторонники незыблемости основополагающих прав американцев (в том числе, очевидно, права своих детей быть убитыми в школьных классах) настаивают: если отменить это право сегодня, будет создан прецедент, позволяющий отменить или ограничить другие свободы завтра. Каждая попытка покушения на право носить оружие немедленно вызывает яростное противодействие части американцев (преимущественно склоняющихся к идеологии Республиканской партии), как это было, например, в 2020 году.

Сторонники же пересмотра второй поправки доказывают, что она вносилась в Конституцию в те времена, когда не существовало автоматического оружия, соцсетей и прочих явлений, всё сильнее невротизирующих американцев в XXI веке. Поэтому основной закон страны требуется привести в соответствие с реалиями сегодняшнего времени.

На волне массового детоубийства в школе в Увальде юридический комитет Конгресса США намерен 2 июня собраться для обсуждения (какого уже по счету!) законодательной инициативы, которая ограничила бы безбрежную свободу сограждан приобретать и носить оружие. Несколько сенаторов (в основном демократов, но есть и среди них и несколько республиканцев-«диссидентов») внесли на рассмотрение закон с говорящим названием «О защите наших детей».

Защищать детей от вооруженных маньяков законодатели предлагают с помощью мер, которые точно не потрясут законодательную систему США. Предлагается увеличить возраст, с которого американцы могут покупать оружие, с нынешних 18 лет до 21 года, запретить продажу моделей с большим объемом магазинов (патронников) и провести прочие «косметические» реформы.

Фото: Shutterstock Оружие в школе

Выплеснули ребенка с водой

Но даже такие робкие полумеры моментально вызвали критику со стороны твердолобых республиканцев, назвавших их, ожидаемо, «покушением на права и свободы американцев».

Они ссылаются на постановление Верховного суда от 2008 года, который в ходе тяжбы «Округ Колумбия против Хеллера» подтвердил, что право иметь у себя дома оружие является конституционным и никак не может быть ограничено.

Любовь к Америке, величайшей стране в истории мира, не должна вызывать сомнений. Почему тогда демократы хотят, чтобы мы стыдились её? Наши свободы под угрозой, левые либералы уже опасно размыли их. Они внушают нам, что Америка построена на расизме, что базовые принципы нашего общества незаконны. И самое страшное, что они промывают всем этим мозги нашим детям, — заявил сенатор Джим Джордан.

Республиканцы встают грудью против любых попыток ограничить право граждан вооружаться не потому, что им не жалко собственных детей, а потому, что они опасаются, что откроется так называемое окно Овертона, когда одна маленькая уступка служит ступенькой к следующим принципиальным уступкам, сказал NEWS.ru американист Павел Шариков.

Республиканцы подозревают демократов в проведении долгосрочной стратегии на «подмену Америки» и всячески противятся любым, даже минимальным отменам традиционных ценностей и принципов, продекларированных в Конституции США. Они рассуждают так: если дать «отменщикам» зацепиться хоть где-нибудь ноготком, те постепенно перелицуют американское общество по всем направлениям —демографическому, социальному и так далее. У таких опасений и в самом деле есть основания, потому что Демократическая партия опирается именно на избирателей из тех слоёв, для которых традиционные ценности белых американцев либо чужды, либо прямо враждебны. Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

Disney за извращенцев

Сегодня дети в США остаются один на один не только с вооруженными «внутренними террористами» (как их определил президент Джо Байден), но и со всемогущей индустрией, с позволения сказать, «развлечений». Так, телеканал Disney+ запустил в конце мая так называемое drag-show (от словечка «перетягивание»: представление, где мужчины и женщины переодеваются в одежду противоположного пола), предназначенное для дошкольников от пяти лет.

Появление в сетке вещания детского телеканала передачи, открыто пропагандирующей ценности ЛГБТ, точно не добавляет ответственным американским родителям желания, чтобы их дети росли в стране, где с телеэкрана для них танцуют и поют сексуальные извращенцы.

ЛГБТ-сообщество ведёт активную колонизацию сознания наших детей. Это возмутительно и тошнотворно. Disney пытается переформатировать психику невинных детей, чтобы они воспринимали извращения как развлечение и норму. Родители, вставайте на защиту наших детей от сил, которые стремятся поглотить их, —призвали в соцсетях ответственные американские мамы и папы.

Они беспокоятся, что от телевизионного пиршества трансвеститов недалеко и до drug-show и gun-show, в которых малолеток, возможно, будут приучать к мысли, что употреблять субстанции и стрелять в сверстников — это нормально и прикольно.

В 2021 году, по данным организации сторонников запрета свободного оборота оружия Brady United, в США произошёл 115 551 инцидент со стрельбой. Среди убитых 7957 жертв оказались детьми и подростками школьного возраста.