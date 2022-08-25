Следовавший из РФ в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

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Танкер Kаrakuz, направлявшийся из России в Грецию, столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщает береговая охрана Турции в Twitter. На место происшествия были отправлены спасательный буксир Turkeli и катер KEGM-9. О пострадавших пока не сообщается.

Буксир Turkeli и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера Karakuz, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри, — говорится в сообщении.

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