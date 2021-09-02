Следствие по рухнувшему MH17 призвало Россию поделиться информацией

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Следствие по делу о катастрофе Boeing 777 в Донецкой области попросило российских военных поделиться информацией о случившемся. Об этом сообщил сайт полиции Нидерландов.

Совместная следственная группа, которая проводит расследование уголовного дела по крушению рейса Malaysia Airlines MH17, призывает поделиться информацией. Этот призыв, в частности, адресован гражданам российского города Курска, — указано в обращении.

Полиция просит предоставить фото и видеоматериалы или иные свидетельства, так как расследование ещё не закончено.

Дело MH17 — расследование авиационной катастрофы лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.

Журналисты проекта Bellingcat доказывали, что самолёт был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок российскими солдатами на границу с Украиной. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее сообщалось, что слушания по делу о катастрофе MH17 отложили до 6 сентября.