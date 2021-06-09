Следствие по MH17 отклонило показания свидетелей о пуске ракеты

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием дела о крушении самолёта MH17, отклонила показания двух свидетелей. Они заявляли, что видели пуск ракеты от Амвросиевки под Донецком, где располагались силы ВСУ. Об этом заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, сообщает РИА Новости.
Показания
Ранее суд в Гааге впервые заслушал показания свидетелей, которые видели, как ракета из «Бука» была направлена в сторону самолёта. Свидетель под кодовым именем Х48 сообщил, что незадолго до крушения лайнера был у села Первомайское. Он видел военную машину с ракетами, которая уехала в сторону картофельного поля, а через некоторое время на землю упали обломки самолёта. Затем военная машина поехала обратно, и на ней отсутствовала одна ракета.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Примаковских чтениях, что американская сторона отказывается придавать огласке информацию колоссальной важности по делу MH17. Речь идёт о спутниковых снимках июля 2014 года.
Пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.