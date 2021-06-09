Следствие по MH17 отклонило показания свидетелей о пуске ракеты

https://static.news.ru/photo/d2850436-c907-11eb-9fe8-96000091f725_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием дела о крушении самолёта MH17, отклонила показания двух свидетелей. Они заявляли, что видели пуск ракеты от Амвросиевки под Донецком, где располагались силы ВСУ. Об этом заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, сообщает РИА Новости.

Показания давали два украинских беженца из Снежного, сейчас проживающие в России. Их показания были переданы Россией в совместную следственную группу. Они были отвергнуты по причине того, что Амвросиевка слишком далеко от места, где самолёт пропал с радаров, поскольку максимальный радиус зенитно-ракетного комплекса «Бук» составляет 36 километров. Следствие утверждает, что Boeing сбили из «Бука».

Ранее суд в Гааге впервые заслушал показания свидетелей, которые видели, как ракета из «Бука» была направлена в сторону самолёта. Свидетель под кодовым именем Х48 сообщил, что незадолго до крушения лайнера был у села Первомайское. Он видел военную машину с ракетами, которая уехала в сторону картофельного поля, а через некоторое время на землю упали обломки самолёта. Затем военная машина поехала обратно, и на ней отсутствовала одна ракета.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Примаковских чтениях, что американская сторона отказывается придавать огласке информацию колоссальной важности по делу MH17. Речь идёт о спутниковых снимках июля 2014 года.

Пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.