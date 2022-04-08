Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара по Краматорску

В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар Фото: Социальные сети

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело против командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации). Командир и военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады обвиняются в обстреле железнодорожного вокзала в городе Краматорск, в ходе которого погибло 50 человек.

По имеющимся данным, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ф. С. Ярошевич. Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ, — гласит текст заявления.

Помимо этого, украинская сторона обвиняется в распространении фейков, связанных с атакой на гражданское население. По данному факту возбуждено отдельное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации).

Украинские военные ударили «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения, сегодня утром. Согласно оперативным данным, погибли свыше 30 человек, ещё более 100 получили ранения. Число погибших в результате удара позже возросло до 50 человек, включая пятерых детей.

В Министерстве обороны РФ пояснили, что удар по вокзалу был нанесён из района Доброполья в 45 километрах от места происшествия. Как уточнили в ведомстве, основной целью ВСУ был срыв эвакуации местных жителей, чтобы их можно было использовать в качестве живого щита.