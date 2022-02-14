Следственная комиссия допросит Пашиняна из-за войны в Карабахе

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызовут в следственную комиссию по расследованию обстоятельств второй войны в Карабахе, заявил глава комиссии, член правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян, чьи слова передаёт Sputnik Армения. По его словам, премьер сам бы хотел ответить на вопросы и дать возможность комиссии задать их.

Обязательно. Это желание Никола Пашиняна, — сказал Кочарян.

По его словам, оппозиция, отказавшаяся работать в составе структуры, потеряла возможность допросить Пашиняна. Он также отметил, что ответ на вопрос, касающийся указания ответственности премьера в заключении комиссии, будет дан по результатам работы.

В то же время представители оппозиции из партий «Армения» и «Честь имею» заявили о нежелании участвовать в работе комиссии, так как считают её состав и регламент работы «не внушающими доверия».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего визита в Агдам заявил, что между Баку и Ереваном должен быть подписан мирный договор с условием взаимного признания территориальной целостности стран на основе международного права. Он также выразил уверенность, что проводимые сегодня армейские работы ещё больше усилят страну и помогут ответить реваншистским силам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.