Следователи по делу об убийстве президента Гаити получали угрозы

Неизвестные угрожали расправой следователям, которые занимаются расследованием дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники.
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В материале подчёркивается, что выбранное для угроз время указывает на то, что злоумышленники, скорее всего, имеют представление о ходе дела. Прокурор Порт-о-Пренса Бедфорд Клод заявил, что угрозы получают все участники возглавляемого им расследования.
Убийство произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что во время службы в колумбийской армии шестеро предполагаемых участников заговора по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза проходили подготовку по американским военным программам.