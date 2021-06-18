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Следователи начали обыски в Минюсте Украины

11:46, 18 июня 2021

Государственное бюро расследований пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська. Его слова приводит «Украинская правда».

Малюська отметил, что обыски проводят в одном из помещений министерства, где находится Антирейдерская комиссия. Задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет. Причины обысков и следственных действий устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска проходят обыски. Причиной для проведения следственных действий стала проверка, которая прошла 10 июня. В её ходе были выявлены нарушения при выполнении трёх муниципальных контрактов по ремонту дорог в регионе. Уточняется, что нарушения носят финансовый характер.

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