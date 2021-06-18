Следователи начали обыски в Минюсте Украины

Государственное бюро расследований пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська. Его слова приводит «
Малюська отметил, что обыски проводят в одном из помещений министерства, где находится Антирейдерская комиссия. Задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет. Причины обысков и следственных действий устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска проходят обыски. Причиной для проведения следственных действий