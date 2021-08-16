Следователи: мэру Кривого Рога «помогли» совершить суицид

Следователи Генпрокуратуры Украины рассматривают несколько версий произошедшего с мэром Кривого Рога Константином Павловым. Как пишет «Главред», по мнению одного из следователей Сергея Войниченко, есть основания полагать, что чиновник не покончил с собой, как об этом сообщалось ранее.

Неизвестно, есть ли там видеонаблюдение, очевидно, что будут изъяты все видеозаписи с улицы, трассы, чтобы выяснить, кто в это время подъезжал. Версия самоубийства пока также не исключается, — рассказал он.

Его коллега из отдела по особо важным делам МВД Руслан Сушко также считает, что Павлову «помогли» уйти из жизни, как и многим другим его коллегам ранее при схожих обстоятельствах.

Будучи пессимистом, я сразу вспоминаю Чечетова, Самсоненко и так далее. Не исключено, что это может быть делом чьих-то рук, — отметил он.

15 августа в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома.

Ранее в Сети появились кадры из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова в его последние минуты жизни.