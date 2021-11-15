След «кровавых» алмазов: роль России в Кимберлийском процессе

Россия и Бельгия на полях пленарной сессии Кимберлийского процесса (КП) в Москве подписали первое соглашение о цифровизации сведений, связанных с сертификацией алмазной продукции. Теперь документы о «кровавых» драгоценных камнях будут доступны на электронных носителях. Переход на новый уровень отношений с представителем Евросоюза позволит России ускорить товарооборот алмазной продукции между деловыми партнёрами.

Это будет возможно за счёт оперативного получения статистических данных о ввозе и вывозе алмазов и автоматизации процесса обработки данных. Запуск глобального перехода на цифровой обмен сертификатами КП является одним из приоритетов российского председательства в 2021 году. NEWS.ru разбирался, какую роль перевод сертификатов в электронный формат сыграет в развитии Кимберлийского процесса.

Раны «кровавых» камней

«Конфликтные», или, как их ещё называют, «кровавые» алмазы в начале текущего столетия стали большой проблемой стран Африки и угрозой для всего человечества. Средства от продажи драгоценных камней, которые добывались нелегальным путём, шли на финансирование терроризма и антиправительственных вооружённых конфликтов. Именно из-за алмазов в Анголе, получившей независимость в 1975 году, долгие годы продолжалась гражданская война. А в 2000 году ООН осудила президента Либерии Чарльза Тейлора, который поддерживал повстанческие движения в соседней Сьерра-Леоне поставками оружия и торговлей в обмен на драгоценные камни.

Однако мировое сообщество обратило особое внимание на проблематику «кровавых» камней на рынке только после теракта 11 сентября 2001 года. По многочисленным данным, деятельность запрещённых террористических группировок, в том числе и «Талибана» (запрещён в РФ), захватившего власть в Афганистане, финансировалась за счёт нелегальной добычи драгоценных камней.

Понимая, что подобная схема контрабанды с каждым годом развивается всё активнее, представители алмазодобывающих и торговых стран в 2000 году провели первую встречу в городе Кимберли (ЮАР) для разработки механизма борьбы с возникшей проблемой. Таким образом, в 2003 году было принято решение о создании процесса, названного в честь этого африканского города и получившего непосредственную поддержку ООН.

Главная цель альянса — помешать конфликтным алмазам попадать на международный рынок и, соответственно, препятствовать зарабатыванию денег на нелегальной добыче камней. Членство в Кимберлийском процессе даёт странам возможность легально продавать их. В данном вопросе ключевую роль играет разработка схемы сертификации, подтверждающая добычу алмазов вне зоны конфликтных действий. Для этого в каждой стране есть уполномоченный орган, который осуществляет проверку камней.

На пленарной сессии стран — участниц организации в Москве обсуждался вопрос вступления в альянс трёх новых государств — Мозамбика, Катара и Республики Кыргызстан. На сегодняшний день в состав союза входит 56 участников и 4 наблюдателя, которые также являются производителями и импортёрами драгоценных камней. Из их числа ежегодно выбираются председатель и вице-председатель. В этом году эти полномочия принадлежали российской стороне, которая в последний раз занимала этот пост в 2005 году. Следующей за ней страной станет Ботсвана.

Сертификаты XXI века

Цифровизация сертификатов КП началась именно в год председательства России, которая является мировым лидером продвижения электронного документооборота в области алмазной торговли. Эта задача стала главной в период председательства Москвы. По словам заместителя министра финансов России и председателя комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» Алексея Моисеева, все наблюдающиеся процессы необходимы для полного отказа от бумажных носителей и перехода в электронный формат. Однако, по его мнению, сегодня имеется ряд проблем, которые откладывают решение данного вопроса.

Есть ряд государств, которые не так продвинуты в плане цифрового развития, некоторые из них на настоящий момент вообще не готовы к этому шагу. Однако сегодня мы стараемся их сподвигнуть на начало инвестиций в эти процессы. Будем работать. Полагаю, что полный переход всех стран будет осуществлён не скоро. Однако сегодня мы предоставили единый международно узнаваемый формат на примере схемы с бельгийцами. Я думаю, два крупнейших мировых центра будут задавать тон для всех остальных, — подчеркнул Моисеев.

Он отметил, что на сегодняшний день обмен сертификатами будет осуществляться в двустороннем формате. Подобный договор уже заключён с Бельгией, с Белоруссией был запущен пилотный проект, ожидается подписание документов с Индией, Арменией, а также Киргизией.

Переход на цифровой обмен сертификатами КП, которые сейчас оформляются на бумажных носителях, упростит и ускорит процедуры их выдачи. Кроме того, цифровые документы — это залог легитимности каждой отправляемой партии алмазов. Россия всегда выступала за продвижение принципов открытости в мировой алмазной торговле, — сказал Моисеев.

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Проблемы Кимберлийского процесса

Несмотря на то что на сегодняшний день удалось противостоять активному распространению нелегально добытых драгоценных камней, организация имеет ряд нерешённых проблем и противоречий между странами-участницами. Некоторые бельгийские законодатели ранее заявляли, что этот союз не был достаточно эффективен. Они отмечали, что алмазы из конфликтных зон, а также из государств, где имеются явные нарушения прав человека, продолжают поступать на рынок, несмотря на принимаемые меры противодействия. Тем не менее накануне Бельгия стала первым партнёром России, который подписал меморандум о переходе на электронные сертификаты в рамках Кимберлийского процесса.

Посол Бельгии в России Марк Михилсен в беседе с NEWS.ru отметил, что функционирование альянса зависит от потенциала и усилий не только стран-участниц, но и председательствующей стороны. Он высоко оценил роль России как председателя организации и подчеркнул её значимость в двустороннем товарообороте алмазами.

С нашей стороны имеются озабоченности, касающиеся работы Кимберлийского процесса. Но эта критика звучит исключительно с целью достичь определённого прогресса, — сказал Михилсен.

По его словам, одной из важных проблем является отсутствие в КП секретариата в какой-то конкретной точке. На настоящий момент есть две страны-кандидата, где это может быть. Впрочем, данный вопрос также затрагивался и с российской стороны. Отмечалось, что Москва поддерживает кандидатуру столицы Ботсваны, город Габороне, как наиболее оптимальную.

Одной из проблем, которые также остро стоят в работе данной организации, является окончательное определение конфликтных алмазов. На настоящий момент, согласно правилам, «кровавыми» считаются алмазы, продаваемые повстанцами для ведения войны против правительства. По мнению представителей Кимберлийского процесса, это оставляет лазейку для властей стран, которые совершают нарушения при добыче или продаже камней.

Как отметил Моисеев, определение необходимо максимально точно адаптировать под современные реалии. К общему консенсусу в данном вопросе прийти не удалось.

Мы видим значительную поддержку нашему определению. Однако к общему консенсусу прийти не удалось. Надеюсь, что ботсванцы смогут довести это дело до конца, — сказал он.

Отвечая на вопрос NEWS.ru о влиянии политических процессов на работу процесса, Моисеев подчеркнул, что внутри организации есть страны, между которыми сохраняются противоречия. Однако участники стараются устранять все имеющиеся вопросы.

Все страны отстранили политические вопросы и принимают участие с точки зрения развития торговых отношений. Никакого политического членства тут нет. Вопрос, конечно, в том, что политика иногда мешает принимать объективные решения. Это правда. По целому ряду вопросов такие вещи возникают. Они пресекаются, и большинство стран имеют понимание, что здесь никакой политики, — подчеркнул он.

Несмотря на имеющиеся сложности и противоречия в работе Кимберлийского процесса, страны — участницы альянса единогласно сходятся во мнении о необходимости продолжения работы в совершенствовании «цепочки» сертификации драгоценных алмазов. Ведь все шаги, направленные на инновацию процесса сертификации драгоценных камней, положат начало не только для активизации торговых отношений между странами, но и быстрого развития технологий ювелирных брендов.