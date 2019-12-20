Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на американские инвестиции в экономику страны. По словам сенатора, это его сладкая сказка, а реальную помощь Киев может получить лишь с востока.
Джабаров в беседе с RT
А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер, — добавил Джабаров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Джабаров оценил заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах запустить русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы». По его мнению, попытки столкнуть РФ и Украину не приведут ни к каким результатам. Джабаров отметил, что у украинских властей и без этого «хватает проблем».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен