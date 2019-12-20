Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович назвал протокол между Россией и Украиной по газу сбалансированным документом. Зампред отметил, что указанное соглашение «крайне важно» для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа для Европы.

Я приветствую огромные усилия двух сторон, России и Украины, чтобы прийти к общей позиции, и я хочу признать, в частности, личное участие министра Новака и министра Оржеля, — цитирует заявление...