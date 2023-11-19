Сладков заявил о желании Киева вернуться во времена Минских соглашений

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Властям Украины хочется вернуться во времена Минских соглашений, написал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По словам военного корреспондента, Киеву хочется довести фронт до позиционного конфликта, чтобы выиграть время для накопления боевого потенциала.

Да, были времена... Каждое движение вперед и захват десяти квадратных метров серой зоны считалось тектоническим сдвигом, событием. <...> Я абсолютно уверен: времена больших европейско-американо-украинских хитростей прошли. Переговоры? Да, только без прекращения боевых действий, они всегда подстегивают партнеров-переговорщиков, — написал Сладков.

Военкор добавил, что во время Минских соглашений ВСУ «жаловались на каждый пук ЛДНР, а сами стреляли по Донбассу, причем по мирным, без стеснения». По его словам, при этом Киев саботировал и игнорировал все предложения о создании схемы ответственности за стрельбу.

18 ноября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков сообщил, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации в Авдеевке. По данным канала, ВС России продолжают наступать, украинские войска не могут сдержать натиск. По словам украинских обозревателей, которые привел «РВ», российские подразделения продолжают продвигаться в направлении поселка Ягодка, развивают успех в промзоне севернее поселка Нива и на юго-востоке Авдеевки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.