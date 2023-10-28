Сладков назвал убийства русских позицией ВСУ, за которую им платят

Фото: МО Украины

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что для ВСУ важно убивать русских, а не удерживать территории и линии фронта. По его словам, Киеву платят за эту позицию. Журналист пришел к такому выводу после прослушивания комментариев украинских военкоров по ситуации в зоне СВО.

Они говорят: «Технику мы умеем уничтожать, территории для нас не важны, за исключением плацдармов каких-то, все то, что связано с удержанием линии фронта, а вот убивать русских — это важно». Собственно, позиция, за которую им и платят, — заявил Сладков.

Он также отметил, что украинские военкоры называют своих врагов русскими, но при этом сами говорят на русском языке. По его словам, украинская сторона называет целями в конфликте «действия на истощение». Корреспондент отметил, что на Украине сейчас остаются около 15 млн граждан, задавшись вопросом, каким образом ВСУ хотят «истощить» Россию, где проживает 150 млн человек.

Украинские военкоры считают удачными даже бои под Артемовском, которые обернулись для ВСУ большими потерями и потерей города, добавил он. По словам Сладкова, украинцы аргументируют это тем, что в попытках удержать Артемовск ВСУ «уничтожили» бойцов ЧВК «Вагнер».

При этом украинцы молчат о сотнях населенных пунктов, которые не отстояли ВСУ, отметил Сладков. Также на стороне противника предпочитают не упоминать про Волноваху и Мариуполь, указал он.

Ранее Сладков высказал мнение, что битва за Донбасс разгорается с новой силой. Военкор указал на активные боевые действия под Авдеевкой, назвав взятие города важнейшей задачей для ВС РФ.