Сладков нашел причину замены Залужного на Сырского Сладков: Зеленский выбрал Сырского, чтобы тот молча выполнял приказы

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Александр Сырский и Валерий Залужный

Военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале предположил, что президент Украины Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, потому что он будет «послушно выполнять приказы». По его мнению, это позволит руководству избежать бунта, если он пойдет на мир на «невыгодных» для Киева условиях.

Все дело в возможных будущих переговорах. Сырский — солдат, сделает, как ему прикажет Киев. Стоп-война, значит стоп-война. Переговоры? Есть переговоры! — пояснил военкор.

По словам Сладкова, при таком варианте развития событий Залужный и его последователи могли устроить бунт против решения властей. Кандидатура же Сырского снижает эти риски — «поменяли непослушных на послушных», добавил он.

Ранее Сладков, рассуждая о назначении Сырского на пост главнокомандующего украинской армией, предположил, что Сырский будет безропотно выполнять приказы без всяких человеческих эмоций. Эта смена командира облегчение российской стороне «не принесет», уверен он.

Также ранее агентство Bloomberg сообщало, что увольнение Залужного с должности главкома ВСУ несет политические риски для президента Зеленского. По словам авторов материала, генерал имел высокую популярность среди населения — более 90%.