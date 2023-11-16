Сладков: английские военные используют для обучения опыт российской армии

Фото: Минобороны РФ

Английские военные перенимают приемы российских коллег в зоне специальной военной операции, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, в Великобритании сейчас идет обучение, в ходе которого «обобщается опыт СВО и проверяются разнообразные новинки».

В Великобритании проходит серия учений, в которых обобщается опыт СВО и проверяются разнообразные новинки. Конечно, расконсервируются учебники и методички времен Холодной войны, по общевойсковому бою против равного противника. Массово внедряются новые модели дронов, камеры наблюдения, системы обработки информации на разных уровнях управления. Но это достаточно очевидно. Интересно, что англичане начали пересматривать систему материального обеспечения на передовой, — отметил журналист.

Ранее Сладков заявил, что Инженерные войска Вооруженных сил России (ВС РФ) стоят на пороге большого развития, но России необходимо обратить внимание на три фактора. Во-первых, нужно систематизировать и изучить обширный опыт российских военнослужащих в маскировке. Вторым фактором военкор назвал разработку «линии Суровикина», ставшей частью оборонительных сооружений на новых российских территориях — согласно этой практике заложенные мины создают «лабиринты для противника». Третьим фактором, по мнению Сладкова, является актуализация сирийского опыта подземной войны из-за войны на Ближнем Востоке.