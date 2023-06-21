Sky News: звуки из пропавшего у «Титаника» батискафа могут быть иллюзией

Фото: oceangate.com

Повторяющиеся звуки, которые, предположительно, исходят от пропавшего возле «Титаника» батискафа с туристами, не означают наличия связи с ними, они могут быть иллюзией, заявил Sky News британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. Он пояснил, что затонувший лайнер и сам океан издают множество шумов.

Пэрри отметил, что «Титаник» становится довольно «шумным», когда сквозь его корпус проходит подводное течение. Пойманные гидролокаторами звуки могут иметь такую природу.

Адмирал добавил, что батискаф является «очень маленькой целью», поэтому его сложно обнаружить на большой глубине. При это он выразил надежду на то, что аппарат все же будет найден в ближайшее время, поскольку в районе его пропаже сосредоточено множество самолетов и вспомогательных судов.

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Телеканал отметил, что спасатели веду «отчаянную гонку со временем», поскольку запаса кислорода на батискафе хватит не более чем на стуки.

Об исчезновении батискафа «Титан» компании OceanGate, доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине около трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

По данным зарубежных СМИ, еще несколько лет назад один из сотрудников OceanGate предупреждал об опасности использования батискафа «Титан» при погружении к обломкам «Титаника». По его мнению, судно должно пройти дополнительные испытания, в противном случае членов экипажа могут ждать печальные последствия.