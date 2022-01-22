Sky News: заявления Лондона по Украине основаны на данных спецслужб США

Заявления МИД Великобритании о намерении России привести к власти на Украине пророссийского лидера основаны на информации спецслужб США, утверждает Sky News. Ранее экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева обвинили в сотрудничестве с Россией. Посольство России в Великобритании уже призвало британские власти прекратить глупые и опасные риторические провокации вокруг Украины. В посольстве считают, что Лондон спекулирует на антироссийской повестке и ещё сильнее накаляет обстановку вокруг Донбасса.

По данным Sky News, утверждение МИД Великобритании о планах России установить в Киеве пророссийское правительство скорее основано на информации американских спецслужб, а не британских, — написала в Twitter редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс.

Ранее российские дипломаты также добавили, что Лондон вместе с абсурдными заявлениями направляет на Украину вооружения и наращивает военное присутствие вблизи российских границ, а также поощряет срыв Киевом Минских соглашений.

Также посольство заявило, что британский МИД разжигает антироссийские настроения, поскольку оказался «на обочине реальных дипломатических процессов». Действия британских дипломатов на российско-украинском направлении, отмечается в сообщении российской миссии, являются «лозунговой мишурой».

Также в дипмиссии назвали «анекдотичным» заявление о намерении России привести к власти в Киеве «пророссийского лидера» — экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Мураев находится в российском санкционном списке с 2018 года.