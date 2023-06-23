В Австралии утверждают, что российский дипломат самовольно поселился на участке земли, предназначенном под посольство России в Канберре, сообщает Sky News Australia. Телеканал сообщает, что россиянин сделал это незаконно, курит сигареты и заказал продукты питания.
На кадрах видеорепортажа видно, как мужчина курит рядом со строением, похожим на строительную бытовку, а после заходит внутрь. Полиция следит за «сквоттером», однако не имеет юридических оснований на его арест из-за защиты дипломатического иммунитета, отмечает телеканал.
По словам премьера Австралии Энтони Альбанезе, ситуация не вызывает опасений.
Мы будем отстаивать наши ценности, но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности, — сказал премьер.
Посольство РФ в Австралии тем временем обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, пишет РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.
Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли, — рассказали в посольстве.
16 июня посол Австралии Грейм Михан был вызван в МИД России в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс российского посольства. Расторжение договора воспринимается Москвой как политизированный и недружественный шаг, который наносит ущерб отношениям двух стран.