Sky News: Джонсон отправит главу Минобороны Британии в Москву на переговоры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст указание руководителю Минобороны Бену Уоллесу принять предложение министра обороны России Сергея Шойгу посетить Москву для переговоров. При этом точная дата визита не указывается, сообщает телеканал Sky News.

Борис Джонсон, по данным журналистов, расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную». При этом премьер ежедневно получает актуальную информацию о происходящих событиях.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины (2012–2014), Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины (2010–2012), Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря СНБО Украины, а также Николая Азарова, премьер-министра Украины (2010–2014). По мнению дипломатов, эти люди участвуют в подготовке военного вторжения России на Украину.