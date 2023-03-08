Sky News: Иран тайно поставил боеприпасы России

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран тайно поставил России большое количество пуль, ракет и минометных снарядов. По данным канала, в январе из иранского порта на двух грузовых кораблях через Каспийское море в Россию были отправлены боеприпасы для ракетных установок, минометов и пулеметов. По словам источника, Москва заплатила за поставку наличными, а Тегеран планирует отправить новую партию боеприпасов.

В январе из иранского порта в Россию через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов, — говорится в сообщении телеканала.

Утверждается, что в переброске оружия были задействованы сухогрузы Musa Jalil и Begey. Провести независимую оценку стоимости предполагаемой военной помощи не удалось, но эксперты считают, что речь идет о большой сумме. Sky предполагает, что таким образом Иран помогает России восполнить запасы на передовой в зоне конфликта на Украине.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Россия воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что США в ответ начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 километров.