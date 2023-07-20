«Скрытая угроза»: бойцы ВСУ назвали самое страшное оружие России Financial Times: солдаты ВСУ признали свою беспомощность против российских минных полей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины развернули широкомасштабное контрнаступление, не представляя, какую ловушку им уготовили российские военные, пишет Financial Times. Как рассказали сами солдаты ВСУ, даже современная западная техника оказалась беспомощной против минных полей вдоль линии обороны ВС РФ.

Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух, — говорится в материале.

В статье отмечается, что из-за мин продвижение ВСУ «было болезненно медленным», несмотря на численность наступающей группировки. «Скрытая угроза» могла поджидать бойцов везде, и это стало «источником психологических мучений», пишет FT.

Мы можем наступать десятью бригадами, но это не сработает, потому что мины повсюду, мины через каждые полметра, — рассказал изданию офицер ВСУ.

Ранее военкор Александр Сладков высоко оценил новую тактику российских военных на Запорожском направлении. По его словам, ВС РФ действуют по принципу активной обороны, и такой подход уже приносит плоды — противник несет большие потери в попытках закрепиться на линии соприкосновения, однако в итоге отступает, сталкиваясь с нехваткой боеприпасов и провизии.