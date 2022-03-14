СКР возбудил дело по факту удара ракетой «Точка-У» по Донецку

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту применения украинскими националистами при обстреле Донецка ракетного комплекса «Точка-У». Устанавливаются личности украинских военных, отдавших приказ о применении ракетного вооружения против мирного населения, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов). В СКР отметили, что националисты в очередной раз нарушили положения международных документов в числе которых Всеобщая декларация прав человека, конвенции о законах и обычаях ведения сухопутной войны и защите гражданского населения во время войны.

Мотивом их преступлений является ненависть и вражда, связанная с выходом Донецкой Народной Республики из состава Украины и провозглашением самостоятельного суверенного государства, — говорится в сообщении.

Ракета «Точка-У» была сбита в центре Донецка 14 марта. По уточнённым данным, погибли 17 человек и пострадали ещё 28. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. В ДНР будет объявлен траур по погибшим в результате происшествия.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов.