СКР предъявил обвинения в геноциде высокопоставленным военным ВСУ

Следственный комитет России обвинил в геноциде в Донбассе свыше 20 высокопоставленных военных ВСУ. В числе фигурантов начальник генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко и экс-глава Минобороны Валерий Гелетей, сообщается на сайте ведомства.

В общей сложности возбуждено 590 уголовных дел по событиям на Украине, признано потерпевшими более 42 тысяч человек, допрошено — свыше 169 тысяч. Кроме того, следствием задокументированы факты обстрелы приграничных территорий России с украинской стороны.

Следователи постоянно проводят анализ большого количества документов, что позволило расширить объем обвинения высокопоставленным украинским военнослужащим, причастным к гибели гражданского населения Донбасса.

Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения. Среди таких обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования, — говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов, а также обеспечить их новейшей криминалистической техникой выполнения поставленных целей. Наряду с этим он потребовал организовать совместную работу с представителями компетентных органов других государств для проработки правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту пыток и убийства жительницы Мариуполя боевиками националистического полкa «Азов». Тело погибшей было найдено в подвале одной из школ города, где националисты устроили свою базу.