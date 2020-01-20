https://static.news.ru/photo/888d1ec6-3b15-11ea-8c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/XinHua/Global Look Press

Министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил о заинтересованности в запуске скоростного поезда из Москвы. По его словам, в настоящее время вопрос обсуждается с российской стороной.

Речь идёт о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой должен быть представлен к 2022 году, сообщает РБК.

Скиннари считает, что проект позволит не только преодолевать расстояние между городами за 6 часов, но и будет способствовать увеличению потока туристов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания ОАО «РЖД» с 8 декабря поменяла график движения поездов, увеличив их количество. Новый график будет действовать в течение года, в нём появилось 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов. Увеличилось с 358 до 377 количество поездов категорий «скорый» и «скоростной», их доля составляет 64,7% от общего числа пассажирских поездов.