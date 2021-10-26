Скорость сближения: Баку и Ереван могут вместе строить дороги к миру

У Азербайджана и Армении, которые 30 лет находились в состоянии необъявленной, но от этого не менее разрушительной, войны, сегодня есть все предпосылки для восстановления добрососедских и взаимно полезных отношений. В том, чтобы этот потенциал был реализован на практике, заинтересованы не только в Баку и Ереване, но и в соседних странах, в частности в Турции. Сегодня Анкара активно участвует в развитии Закавказья, президент Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе лично приехал в вернувшиеся под юрисдикцию Азербайджана районы в Карабахе.

Эрдоган во вторник побывал в Зангиланском районе Азербайджана, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым ознакомился с тем, как идет восстановление социально-экономической инфраструктуры на территориях, которые фактически не развивались 30 лет. Алиев и Эрдоган приняли участие в закладке первого метра автодороги Горадиз — Джебраил — Зангилан — Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора. Также президенты официально открыли международный аэропорт Физули.

В этих вопросах Армении для решения проблем с Азербайджаном требуется проявление искренней воли. И если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется, — заявил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и Президент Азербайджана Ильхам Алиев president.az

Эрдоган после официальных мероприятий подчеркнул, что для экономического развития региона есть все предпосылки, требуется только наличие политической воли. Баку такую волю демонстрировал, передавая Еревану пленных, следуя закрепленным трехсторонним договоренностям. Определенные сигналы в таком же духе поступали и из Еревана — однако руководство Армении, судя по всему, в силу внутриполитической ситуации не делает шаги навстречу Баку с той скоростью.

Миротворческие усилия Эрдогана можно приветствовать, однако все участники процесса мирного урегулирования, включая самого турецкого президента, отдают себе отчет, что «менеджером» в армяно-азербайджанских отношениях Анкара быть не может, сказал NEWS.ru политолог Вениамин Попов.

Я не ставлю под сомнение искреннее желание Эрдогана помирить два соседних народа, особенно потому, что мир между ними полностью отвечает пантюркистским стремлениям этого политика. Но медиатор только тогда может быть эффективным, когда ему равно доверяют все стороны конфликта. Хотя армяне — люди вполне разумные, вся история их отношений с турками не способствует безоглядному доверю с их стороны в отношение любого турецкого политика. Вениамин Попов директор Центра партнерств цивилизаций МГИМО директор Центра партнерств цивилизаций МГИМО

Как констатирует эксперт, реальным гарантом мира и развития армяно-азербайджанских отношений сегодня может быть только Россия. По его мнению, даже инициативы Эрдогана тот озвучил вскоре после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным (они состоялись в конце сентября в Сочи). Именно на них Путин подчеркнул, что Баку и Ереван должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры. И 26 октября Реджеп Тайип Эрдоган повторил эти пожелания Владимира Путина очень «близко к тексту».

Президент Турции Реджеп Эрдоган и Президент Азербайджана Ильхам Алиев president.az

Сравнительный вес Москвы и Анкары в установлении, поддержании и укреплении мира вокруг Карабаха виден уже из того, что там базируются именно российские миротворцы. Никто не может запретить Эрдогану пытаться вносить свою лепту в хорошее дело. Но очевидно, что турецкий лидер в любом случае вынужден играть вторую скрипку в любом процессе, в которой участвует Армения. Это не вопрос дипломатического мастерства Эрдогана, это вопрос исторически обусловленного недоверия к Турции со стороны армян, — считает Попов.

Азербайджан сейчас не только быстро шагает в политическом измерении; страна столь же быстро строит железные дороги, автомобильные шоссе. Открытие Физулинского аэропорта в Карабахе — тому свидетельство. В сентябре, когда работы шли к завершению, в аэропорту побывали корреспонденты NEWS.ru .

Эти наземные и воздушные пути исключительно важны не только для жителей собственно тех районов, по которым они пролегают, и даже не только для Азербайджана. География региона такова, что Карабах и прилегающие к нему территории являются кратчайшим транзитным коридором между Турцией, Ираном, Грузией. И транспортная «проходимость» ранее закрытых для проезда земель снижает затраты на логистику, и соответственно, издержки бизнеса, а значит — удешевит конечную стоимость товаров и услуг для тех, кому они предназначаются.