«Скорее поражение»: депутат Рады о переговорах Зеленского с Байденом
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:22, 02 сентября 2021
Фото: zelenskiy_official/instagram.com
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Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал переговоры президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом «скорее поражением, чем победой». Своё мнение он высказал на странице в Facebook.
Встреча скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более чёткая: что мы хотим? (Военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? Денег?) Вот этого, что мы хотим, не было, было — мы хотим всё и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили, — резюмировал Гончаренко.
Политик также добавил, что Киеву следовало бы развивать тему «экологически опасного» российского газа, чтобы «лишить Россию валюты». Своё мнение он аргументировал тем, что Западу интереснее решать климатические проблемы, чем разбираться в конфликте России и Украины. Также Гончаренко обратил внимание на то, что контракт по транзиту российского газа через Украину закончится в 2024 году, а план будущих действий Киев ещё не продумал. Депутат Рады резюмировал: по его мнению, «Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины».
Ранее стало известно, что глава Украины остался полностью удовлетворён результатом переговоров с Джо Байденом.