«Скорее поражение»: депутат Рады о переговорах Зеленского с Байденом

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Реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют, что она всё ещё не готова к политике добрососедства. Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя последнее интервью главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

По её словам, в своём интервью Мирзоян озвучил традиционную позицию Еревана, которая противоречит международному праву и отражает территориальные претензии к Азербайджану. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с требованиями...