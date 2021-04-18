На похоронах Филиппа увидели знамение скорого ухода королевы Елизаветы II

На похоронах почившего герцога Эдинбургского, принца Филиппа увидели знамение для королевы Елизаветы II. Королевский историк профессор современной британской истории из Университета Уорика Сара Ричардсон считает, что это может говорить о скором уходе монарха, пишет Evening Standard.
Ричардсон полагает, что Елизавета может в скором времени лишиться трона. По её словам, потеря супруга настолько «ударила» по состоянию королевы, что через какое-то время она может сама отказаться от королевских обязанностей. По мнению эксперта, кончина принца Филиппа может стать «поворотным моментом» в будущем монархии.
Специалист также отметила, что прощание с принцем Филиппом стало для главы британской монархии настоящим «испытанием». Несмотря на то что в объектив фотокамер не попали полные слёз глаза Елизаветы II, женщина тяжело переживала утрату мужа.
У неё действительно сильное чувство служения, долга и протокола, в прошлом она присутствовала на многих похоронах, и она строго следует ритуалам и так далее. В некотором смысле её утешило бы то, что герцог Эдинбургский сыграл такую важную роль в планировании и организации службы, но это, должно быть, было как минимум тяжёлым испытанием, — сказала Ричардсон.
Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.
Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II во время прощания со своим супругом герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом оставила на его гробу трогательное письмо. В нём она подписалась своим детским именем, которым почивший ласково называл её.