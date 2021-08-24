Пострадавшего во время драки в парламенте Армении депутата увезли на скорой

Скорая увезла депутата от блока «Айастан» Гегама Назаряна после драки в парламенте Армении. Об этом заявил представитель блока Гегам Манукян. Его слова приводит Sputnik Armenia.

Как отмечается , Назарян получил травму глаза во время потасовки в Национальном собрании Армении. По предварительным данным, других пострадавших нет.

Ранее сообщалось об очередной драке в парламенте Армении. Ситуация усугубилась после того, как депутат от фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян назвал всех бывших министров обороны предателями страны. В ответ на подобное заявление остро отреагировали представители фракции «Айастан», которую возглавляет экс-министр Сейран Оганян.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. В них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат. Таким образом, Никол Пашинян был переизбран на пост премьера Армении. Он вступил в должность 2 августа.