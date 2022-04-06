Скончался рассекреченный в США разведчик из группы Анны Чапман

В 80-летнем возрасте скончался бывший разведчик Михаил Васенков, сообщает Служба внешней разведки (СВР). Шпиона вместе с разведчицей Анной Чапман в 2010 году задержали на территории Соединённых Штатов. Однако позже Васенкова передали России в рамках программы по обмену шпионами. Отметим, что шпионов группы Чапман рассекретили после того, как глава американского отдела Александр Потеев (признан государственным изменником) передал тайную информацию о сети российских разведчиков Белому дому.

Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич, — сказано в сообщении.

Россияне посчитали самыми известными в мире разведчиками Рихарда Зорге, Макса Отто фон Штирлица (Максима Исаева), Николая Кузнецова и Владимира Путина. Не смогли назвать имя даже одного отечественного или зарубежного разведчика 69% россиян.

Таковы результаты опроса ВЦИОМ 2019 года, посвящённого Дню военного разведчика, который отмечается 5 ноября. Имя Зорге назвали 15% опрошенных, далее следуют Штирлиц (8%), Кузнецов (5%) и Путин (4%). Также к разведчикам россияне отнесли Рудольфа Абеля (3%), Кима Филби (3%), Анну Чапман и Сергея Скрипаля (по 1%).