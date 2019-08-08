https://static.news.ru/photo/d9cfad76-b9c4-11e9-b57c-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Берман Фото: Silver Jews/twitter.com

Музыкант и композитор Дэвид Берман скончался на 53-м году жизни. О его смерти сообщили представители звукозаписывающего лейбла Drag City.

Причина смерти не уточняется. 10 августа в Нью-Йорке Берман должен был начать тур со своим новым проектом, группой Purple Mountains, альбом которой вышел 12 июля.

Отмечается, что ранее у музыканта были проблемы с наркотиками, он пережил несколько передозировок и по крайней мере один раз пытался покончить с собой.

Берман был известен как основатель группы Silver Jews, которая была образована в Нью-Йорке в 1989 году. Коллектив редко выступал вживую, но в период с 1994 по 2008 год было записано шесть студийных альбомов.

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