Скончался один из создателей вселенной Warhammer Один из создателей игровой вселенной Warhammer Анселл умер на 69-м году жизни

Фото: Games Workshop

Бывший управляющий директор британской компании Games Workshop и соавтор вселенной Warhammer Брайан Анселл скончался на 69-м году жизни, сообщили его близкие в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он умер 30 декабря 2023 года в своем доме.

С большой печалью мы сообщаем, что Брайан мирно скончался у себя дома этим утром в окружении своей семьи, 30 декабря 2023 года, — говорится в сообщении.

Анселл считается одним из самых известных дизайнеров ролевых игр, который внес существенный вклад в индустрию. Он является главным архитектором фэнтезийной серии игр Warhammer вместе с Ричардом Халливеллом и Риком Пристли. Сооснователь Games Workshop Йен Ливингстон заявил, что без Анселла компания бы не добилась такого успеха.

Ранее стало известно о смерти основателя оружейной компании Glock Гастона Глока. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет. По словам представителей организации, Глок не только произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и смог утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии. Компания приобрела известность за счет пистолетов, которые начали выпускать серийно в начале 80-х годов. В настоящее время пистолеты этой фирмы находятся на вооружении более чем в 30 странах мира.