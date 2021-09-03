Скончался немецкий посол в Китае

Внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер, который был назначен на должность посла в Китае, скончался. Ему было 54 года, у него остались жена и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае, профессора Яна Хеккера. В данный момент наши мысли с его семьёй и близкими, — заявили в министерстве.

Также соболезнования семье Хеккера выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала , что случившееся её потрясло и что она помнит о сотрудничестве с Хеккером: Меркель рада, что работала с ним много лет.

Ян Хеккер начал выполнять обязанности посла в Китае в конце августа. С 2015 года он координировал политику по приёму беженцев, а с 2017 по 2021 год являлся советником Меркель,

Ранее стало известно, что скончался посол России в Замбии Александр Болдырев. За свою карьеру он успел поработать советником российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене, а также заместителем главы департамента информации и печати МИД.