Скончался модельер Роберто Кавалли Milano Finanza: скончался модельер Роберто Кавалли

Фото: Kika Press/ZUMAPRESS/Global Look Press

Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, передает Milano Finanza. В число поклонников одноименного бренда итальянца входят Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и другие представители зарубежного шоу-бизнеса.

Он родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. Будучи студентом Академии изящных искусств, Кавалли любил экспериментировать. В 1960 году художник основал собственную компанию, специализирующуюся на футболках, джинсах и других предметах гардероба. В 1970-х появилась компания Roberto Cavalli S.p.A., специализирующаяся на создании модной одежды класса люкс.

Бренд известен своими животными принтами на коже и текстиле, компания производит и продает одежду от-кутюр, готовую одежду и аксессуары, включая сумки, очки, часы, обувь, парфюмерию и ювелирные изделия. Предприятие также занимается дизайном интерьеров для элитных зданий и отелей.

Ранее креативный директор итальянского модного бренда Moschino Давиде Ренне скончался в возрасте 46 лет. Смерть наступила 10 ноября в Милане, где дизайнер должен был представить новую коллекцию одежды. Ренне приступил к обязанностям креативного директора Moschino с 1 ноября 2023 года.