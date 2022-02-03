Скончался экс-президент Греции Христос Сартзетакис

В четверг, 3 февраля, ушёл из жизни бывший президент Греции Христос Сартзетакис, передаёт агентство AMHA. Ему было 93 года. Сартзетакис был главой Греции с 1985 по 1990 год.

Отмечается, что политик находился в госпитале с декабря 2021 года, у него была острая дыхательная недостаточность.

Христос Сартзетакис получил известность благодаря участию в расследовании убийства левого депутата Григориса Ламбракиса в 1963 году, которое провёл несмотря на оказываемое давление.

Ранее сообщалось, что в Париже скончался фотограф танцоров фламенко Рене Робер, ему было 84 года.

Как рассказал друг фотографа, трагедия произошла 18 января. Робер упал и ударился головой о тротуар. Несколько часов он пролежал на земле, пока проходивший мимо бездомный не вызвал скорую помощь.