Скончался бразильский миллиардер Джозеф Сафра

https://static.news.ru/photo/bac0f62c-3afd-11eb-9dbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Cironneau/AP/TASS

В Сан-Паулу умер основатель финансового конгломерата Safra Group, бразильский миллиардер Джозеф Сафра. Ему было 82 года.

Об этом сообщил телеканал Globo, ссылаясь на заявление Safra Group.

С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти Джозефа Сафры в этот день в возрасте 82 лет от естественных причин, — говорится в сообщении.

Джозеф Сафра родился в Ливане в 1938 году. В 1960-х уехал в Бразилию. Журнал Forbes расположил его на 39-й строке в списке богатейших людей мира. Кроме того, Сафра, состояние которого оценивается в $19,9 млрд, по оценке журнала, является самым богатым человеком в Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 10 декабря бывший нападающий сборной Италии по футболу Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Причины смерти не уточняются.