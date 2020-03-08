Актёр Макс фон Сюдов, номинированный на Оскар, умер в возрасте 90 лет.
Сюдов родился в Швеции, занимался сценической и экранной деятельностью в течение пяти десятилетий и снимался во многих известных американских и европейских фильмах,
В 1957 году он снялся в фильме «Седьмая печать», в 1973 году — в «Экзорцисте», в 2015 году — в ленте «Звёздные войны: пробуждение силы». Актёр также появился в сериале HBO «Игра престолов» в качестве мистического Трёхглазого Ворона.
Ранее NEWS.ru писал, что в США на 74-м году жизни умер актёр Питер Мейхью, который исполнил роль Чубакки в фильме «Звёздные войны». Мейхью, рост которого составлял около 2,2 метра, получил широкую известность, исполнив роль Чубакки в трилогии Джорджа Лукаса «Звёздные войны». На съёмках последнего эпизода фильма в 2017 году он был консультантом по исполнению роли Чубакки.
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