https://static.news.ru/photo/9eb7cac4-6203-11ea-9a71-fa163e074e61_660.jpg Макс фон Сюдов Фото: Tschiponnique Skupin/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Актёр Макс фон Сюдов, номинированный на Оскар, умер в возрасте 90 лет.

Сюдов родился в Швеции, занимался сценической и экранной деятельностью в течение пяти десятилетий и снимался во многих известных американских и европейских фильмах, передаёт Independent.

В 1957 году он снялся в фильме «Седьмая печать», в 1973 году — в «Экзорцисте», в 2015 году — в ленте «Звёздные войны: пробуждение силы». Актёр также появился в сериале HBO «Игра престолов» в качестве мистического Трёхглазого Ворона.

Ранее NEWS.ru писал, что в США на 74-м году жизни умер актёр Питер Мейхью, который исполнил роль Чубакки в фильме «Звёздные войны». Мейхью, рост которого составлял около 2,2 метра, получил широкую известность, исполнив роль Чубакки в трилогии Джорджа Лукаса «Звёздные войны». На съёмках последнего эпизода фильма в 2017 году он был консультантом по исполнению роли Чубакки.