Скончалась сестра Джорджа Буша — старшего Нэнси Эллис

В США на 95-м году жизни скончалась родная сестра 41-го президента страны Джорджа Буша — старшего Нэнси Эллис Буш. Причиной её смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.
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По словам сына женщины, она умерла из-за осложнений, развившихся из-за COVID-19, а в последние дни её состояние было тяжёлым.
Нэнси Эллис родилась в 1926 году и была единственной дочерью в семье, где было пятеро детей. Поначалу она активно поддерживала Демократическую партию США и считала себя либеральным демократом. Затем, когда её брат Джордж Буш — старший баллотировался в президенты в 1988 году, она перешла на сторону республиканцев. Нэнси Эллис после этого агитировала за брата, а затем и за племянника Джеба Буша, занимавшего пост губернатора Флориды.
У Нэнси Эллис Буш осталось четверо детей, ей супруг Александр Эллис ушёл из жизни ещё в 1989 году.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре в возрасте 61 года ушёл из жизни художник, писатель, рок-музыкант Свен Гундлах. Причиной смерти артиста стал коронавирус.