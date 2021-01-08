Скончалась сестра Джорджа Буша — старшего Нэнси Эллис

https://static.news.ru/photo/53eee270-538e-11eb-b607-fa163e074e61_660.jpg Фото: New York Times/twitter.com

В США на 95-м году жизни скончалась родная сестра 41-го президента страны Джорджа Буша — старшего Нэнси Эллис Буш. Причиной её смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.

Как пишет New York Times со ссылкой на сына сестры Буша-старшего, Нэнси Эллис умерла в доме престарелых в штате Массачусетс. Перед этим она сдала положительный тест на коронавирус и 30 декабря была госпитализирована.

По словам сына женщины, она умерла из-за осложнений, развившихся из-за COVID-19, а в последние дни её состояние было тяжёлым.

Нэнси Эллис родилась в 1926 году и была единственной дочерью в семье, где было пятеро детей. Поначалу она активно поддерживала Демократическую партию США и считала себя либеральным демократом. Затем, когда её брат Джордж Буш — старший баллотировался в президенты в 1988 году, она перешла на сторону республиканцев. Нэнси Эллис после этого агитировала за брата, а затем и за племянника Джеба Буша, занимавшего пост губернатора Флориды.

У Нэнси Эллис Буш осталось четверо детей, ей супруг Александр Эллис ушёл из жизни ещё в 1989 году.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре в возрасте 61 года ушёл из жизни художник, писатель, рок-музыкант Свен Гундлах. Причиной смерти артиста стал коронавирус.