«Сколько надо»: Лукашенко о сроках возвращения войск с учений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернуть военных Белоруссии и России в места постоянной дислокации можно за сутки, однако они будут в республике сколько надо. Он также рассказал о планах обсудить данный вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Возможно, это произойдет через день, если решим, что через месяц, значит, будут стоять месяц… Как мы примем завтра решение, так и будет, — заявил Лукашенко.

При этом он призвал журналистов не торопить события такими вопросами и дождаться решения лидеров стран.

Белорусский лидер также отметил, что есть договорённость с Россией оставить в Белоруссии после учений завезённые боеприпасы. Помимо этого, отмечается, что Минск попросит Россию создать в республике учебный центр для освоения «Искандеров».

Я посмотрел Искандеры, хорошее оружие, нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать у РФ, поэтому нужен четвертый центр в Белоруссии, чтобы освоить эту технику… Даже я попросил, чтобы наши ребята желающие, по призванию моряки, обучались где-то в Калининграде или Мурманске. И могли служить совместно в белорусско-российских частях, — сказал Лукашенко.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Российских военнослужащих, а также военной техники РФ не останется в Белоруссии после окончания совместных учений «Союзная решимость — 2022». По его словам, эти манёвры являются плановыми и позволяют проверить боеготовность стран. Он добавил, что количество задействованных военных и техники не превышает параметры Венского документа 2011 года и не нарушает его положения.