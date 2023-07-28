Сколько еще сможет сопротивляться Украина Западные СМИ сообщили о начале основной фазы наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Глобальная информационная повестка заполнена сообщениями о второй фазе украинского контрнаступа. Притом, никто в том же Киеве официально не говорил о его первом этапе. Поскольку, как только «кавалерийская атака» с выходом к Крыму и Мелитополю не удалась, местные официальные лица предпочли рассуждать о том, что контрнаступ вообще еще не начался. А СБУ просто активными действиями прощупывает оборону русских. Притом, что на простой вопрос о том, как с таким «прощупыванием» сочетались потери в десятки тысяч и утрата примерно 20% предоставленной Западом военной техники, членораздельного ответа дано не было. И вот началась как бы вторая фаза контрнаступа.

Киеву и деваться некуда

Фактически для сколько-нибудь масштабного наступления украинцам остается примерно полтора месяца, пока не начались дожди и степь не превратилась в непроходимое для нежных французских танков болото. Весьма характерно, что украинские паблики вновь дают ставшие уже стандартными утечки о том, что то ли воскресший, то ли клонированный генерал Залужный против наступления без авиационного прикрытия и дальнобойных ракет. Это, по его мнению, приведет только к растрате последних стратегических резервов, но офис президента больше не может сопротивляться давлению западных кураторов, понимающих, что время любых активных действий на поле боя ограничено местным климатом.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не исключено, что определенными кругами делается ставка на сохранение авторитета фигуры Залужного в случае полной неудачи и второго этапа контрнаступа, когда можно будет списать все ошибки на отстраненного от власти Зеленского.

На деле речь идет о введении в бой десятого корпуса ВСУ, укомплектованного военными, обученными в Европе, и возвращении к тактике ударов бронированными кулаками (по 30-50 танков) в выявленные стыки нашей обороны. Оставшуюся западную технику уже нет никакого резона по-прежнему беречь. Сейчас у командования ВСУ надежда на то, что после волн прежних украинских штурмов и наши силы сточились. Притом что, по словам Владимира Путина, наши потери в 10 раз ниже, чем у атакующих ВСУ.

Оставят ли Украину без ракет

Сейчас тиражируется тезис о том, что окончательная неудача контрнаступа может привести к тому, что Запад максимально ограничит поддержку режима Зеленского. Мол, особенно в Европе устали от Украины, а за океаном вообще наступает пора президентской гонки, а значит, Джо Байдену, не собирающемуся на пенсию, надо либо победить руками украинцев, либо сделать вид миротворца и добиться заморозки конфликта и начала переговоров.

На самом деле заказы на оружие для ВСУ размещены на годы вперед, но отсутствие успехов здесь и сейчас откровенно компрометируют и НАТО как основную западную политико-военную структуру, и саму западную военную технику, борющуюся за рынки сбыта.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поэтому в западных медиа информация о втором этапе контрнаступа подается исключительно пафосно. Немецкая Bild патетически восклицает: «Теперь пришло время!» Правительство США официально заявляет о том, что «Украина начинает долгожданный главный удар по русским. Это большая битва!» Иными словами, маски окончательно сброшены. И главное — сражение будет вестись не только на поле боя, но и в мировых медиа с конкретной целью: при любом раскладе создать ощущение успеха. Недаром подчеркивается, что в бой вводят бригады, обученные на западных полигонах. Участие Запада в войне изначально было секретом Полишинеля, но сейчас на фоне второй фазы все яснее проясняется, что битва разворачивается не столько вокруг будущего Украины, сколько вокруг нового устройства мира. Не удивительно, что на страницах влиятельного еженедельника Economist появились призывы ввести натовские корабли в Черное море для сопровождения зерновых сухогрузов или осуществлять их прикрытие с воздуха. То есть нагнетание атмосферы прямой конфронтации между НАТО и Россией выдает уже глобальную ставку в большой игре.

Это есть их последний и решительный бой

Считается, что уже до 90% всех резервов ВСУ введены в бой. Остальные силы держат у Киева. Фактически «вагнеровцы», не участвующие в боях, одним фактом своего присутствия в Белоруссии ослабляют и растягивают украинские силы. В Киеве все данные о потерях живой силы и техники полностью засекречены. Но, по некоторым данным, санитарные потери ВСУ за июнь и июль уже составили 40 тысяч убитыми и 18 тысяч тяжело ранеными.

Человеческие ресурсы Украины не безграничны. Любое классическое наступление с целью прорыва оборонительных порядков и введения в прорыв основных сил обычно длится две—три недели. Затем требуется длительный период срочного массированного подвоза ГСМ и боеприпасов, пополнения поредевших рот и батальонов. Очень многое решится в ближайшие недели.