СКЦ: в порты Украины 8 ноября отправились шесть судов

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В Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщили, что шесть судов прошли во вторник по черноморскому коридору в украинские порты, еще 80 сухогрузов ожидают разрешения на проход, пишет ТАСС. Отмечается, что еще 13 судов в территориальных водах Турции ожидают проведения инспекций. Во вторник СКЦ провел 10 инспекций, включая проверку двух сухогрузов, отбывающих из украинских портов.

Шесть судов прошли сегодня через морской гуманитарный коридор в направлении украинских портов. 80 судов ожидают прохода в украинские порты, кроме того, 13 судов с грузом ожидают проведения инспекций в территориальных водах Турции, — сказано в публикации.

В СКЦ добавили, что общий объем грузов, отправленных с начала действия черноморской инициативы, составил более 10 миллионов тонн.

Представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла ранее сообщила, что Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках черноморской зерновой инициативы. По ее словам, сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение, в основном те, что направляются на Украину. Она добавила, что семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и продовольствия, движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору. Один корабль, по ее словам, направляется в украинский Южный.