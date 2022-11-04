СКЦ: лишь одно судно с продовольствием вышло с Украины 4 ноября

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщил, что только одно судно с продовольствием вышло в пятницу, 4 ноября, из портов Украины. Оно везло подсолнечное масло, груз будет доставлен в Румынию, говорится в сообщении представительства ООН в СКЦ в Стамбуле.

СКЦ сообщает, что сегодня одно судно Mavka вышло из украинского порта Черноморск с грузом 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла, который будет доставлен в Румынию в рамках черноморской инициативы, — сказано в сообщении.

Пока в украинских портах остаются два судна, которые должны отправиться в Стамбул в ближайшие дни. Инспекцию уже прошли еще четыре судна, которые отправятся в порты Украины. В очереди на прохождении инспекции в турецких водах для отправки в порты Украины находятся 110 судов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставке зерна на безвозмездной основе в беднейшие страны. Турецкий лидер отметил, что более тщательно эта тема будет обсуждаться на саммите G20, который состоится 15–16 ноября на острове Бали.