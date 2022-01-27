«Сказать правду»: предложено решение «украинского вопроса»

Снять напряжение в связи с Украиной можно, если США установят для неё срок, в течение которого страна не вступит в НАТО, заявил обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала американского издания The National Interest Марк Эпископос. Он считает, что Россия должна будет согласиться с таким решением, передаёт издание «Народные Новости».

Всё, что надо сделать: сказать правду. Президент Байден в январе открыто заявил, что Украина ещё долго не вступит в НАТО. Почему нельзя положить это на бумагу? Прибавить к этому Грузию, приложить конкретную цифру, например 10 лет. Это уже вопрос для переговорщиков. Как мне кажется, это совсем неплохой вариант для России. Я был бы удивлён, если бы Москва не приняла такое решение конфликта. Это нам ничего не стоит, ведь никто не собирается приглашать Украину, — сказал Эпископос.

Он добавил, что такое развитие будет хорошим и для Украины: ей придётся принять какую-то модель нейтральности. При этом двери НАТО для неё не закроются, отметил обозреватель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду вечером провёл пресс-конференцию, на которой представил своё видение отношений с Россией и решения проблемы расширения НАТО на восток. Он заявил, что политика открытых дверей для новых членов Альянса сохранится. Ранее российские власти не раз выражали свои опасения расширением военного блока и обещали использовать военно-технические решения для купирования возникающих в связи с этим угроз.